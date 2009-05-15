Симоненко запропонував Колеснікову “поговорити по–чоловічому”

Під час першої спроби ВР відправити у відставку голову МВС Юрія Луценка, коли регіонали заблокували трибуну, а комуністи з бютівцями почали вимагати ретельного дослідження доказів у справі, на погоджувальній раді сталася “бійка на язиках” регіонала Колеснікова з лідером комуністів Симоненком, яка ледь не переросла в “чоловічу розмову”.

Симоненко заявив, що без офіційних документів з Німеччини щодо інциденту з Луценком голосувати за відставку не буде, пише Українська правда.

– Інакше все це – кланові розборки, в яких ми не беремо участі, – згадав традиційний приспів лідер КПУ.

– Послухайте, у нас в країні два клани – це колегія МВС і частина фракції комуністів, – спалахнув Колесніков.

– Я не хочу вступати в дискусію з олігархами! – став у позу Симоненко.

– У нас в країні є один олігарх – це ви! – заявив Колесніков в обличчя комуністичному вождю. – Думаю, на наступні вибори ми будемо у вас брати в борг гроші.

Поки Симоненко збирався з думками, Колесніков провадив далі.

– Я чув, що ви хочете ввести смертну кару за хабарі? – закинув він Симоненку. – Тож ви що, хочете розстріляти половину своєї фракції?

Симоненко почав втрачати рівновагу і запропонував Колеснікову вийти в коридор "поговорити по–чоловічому". "Я готовий", – впритул подивився на нього регіонал і почав підводитися з місця. Все йшло до рукопашної, гідної чималої кількості попкорну, але присутні припинили цю міжкласову суперечку.

Тим часом Юрій Луценко особисто відвідав фракції БЮТ і НУНС і дав зрозуміти, що його заяву про відставку не слід розглядати серйозно – а локалізувати конфлікт треба через слідчу комісію парламенту.

– Я всю провину покладаю на себе, – декілька разів повторив Луценко на зустрічі з соратниками Тимошенко.

У відповідь фракція БЮТ фактично взяла Луценка на поруки.