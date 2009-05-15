У Стецьківа прямо в Раді вкрали картку, використали і підкинули?

Народний депутат (фракція НУ-НС) Тарас СТЕЦЬКІВ заявляє, що не голосував за постанову про призначення виборів Президента України на 25 жовтня 2009 року, а його картку викрали невідомі і скористалися нею у сесійній залі Верховної Ради.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна Молода” (№ 85 від 15 травня).

На його думку, рішення ВР про призначення виборів Президента на 25 жовтня було політичним, і головними причинами, чому парламент підтримав його, за словами Т.СТЕЦЬКІВА, є “страх і незрілість”.

“Іноді Верховна Рада поводиться, як дитячий садок - хтось боявся, що Президент оголосить про розпуск парламенту, хтось боявся втратити рейтинги і був зацікавлений у тому, щоб вибори відбулися якомога швидше”, - сказав він.

Тому рішення Конституційного Суду, вважає депутат, було прогнозованим. “Він не міг прийняти іншого рішення, тут нічого й думати. Єдиною законною датою є 17 січня”, - додав він.

Разом з тим, Т.СТЕЦЬКІВ спростував інформацію про те, що він був серед тих, хто підтримав відповідну постанову парламенту. “Ні, мене не було серед цих людей. Голосував не я, а дублікат моєї картки. Вранці в мене хтось поцупив картку. І, поки я виготовляв дублікат, невідома особа скористалася нею й проголосувала”, - заявив він.

На запитання, чи розбирався народний депутат з цією ситуацією, він відповів: “Ні, я не проводив розслідувань. Потім цю картку повернули - хтось підклав її на моє робоче місце”.

Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що і до голосування, і зараз є “категоричним критиком того рішення”. “Воно незаконне і, наголошу ще раз, винятково політичне”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада своєю постановою від 1 квітня призначила чергові вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. За відповідну постанову проголосували 401 народний обранець.

У свою чергу Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КС з приводу конституційності відповідного рішення ВР.

13 травня Конституційний Суд України визнав неконституційною постанову ВР про призначення чергових виборів Президента України на 25 жовтня.