Висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту очікуються 11 грудня - Гриневич

Висновок Венеціанської комісії щодо закону України "Про освіту" мають бути оприлюднені орієнтовно 11 грудня.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

"Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеційської комісії в грудні. Орієнтовно, вони мають бути оприлюднені 11 грудня", - зазначила вона.

Водночас Гриневич відкидає вірогідність того, що рекомендації Комісії можуть суперечити інтересам України. "Думаю, такого не станеться. Ми спілкуватимемось з експертами, пояснюватимемо, що ми запобігаємо дискримінації дітей, які навчаються у школах нацменшин", - підкреслила міністр.

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"Ми написали нашу аргументацію до Комісії, чому саме така стаття і чому ми вважаємо, що ми не порушуємо наших міжнародних зобов’язань, не порушуємо Конституцію України", – зауважила Гриневич.

Вона також зазначила, що завтра, 31 жовтня, проведе переговори із шістьма експертами Венеціанської комісії. "Ми будемо спілкуватися про всі нюанси, і наші аргументи щодо статті про мову освіти. Я буду готова відповідати на питання експертів", - наголосила міністр.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону "Про освіту" на розгляд Венеціанської комісії. Очікувалося, що її висновок щодо закону буде готовий до грудня.