Герман відбрила Тимошенко, що з чужими чоловіками на пиятики не ходить

У Партії регіонів вважають, що блокування роботи Верховної Ради з вимогою відправити Юрія ЛУЦЕНКА у відставку з посади міністра внутрішніх справ принесло позитивний результат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявила сьогодні народний депутат Ганна ГЕРМАН.

“Я вважаю, що ті блокування трибуни, які ми кілька днів були змушені робити, дали цей результат, і я обіцяю Юрію Віталійовичу, що ми обов’язково доведемо справу до кінця, і що ми не могли, на жаль, йти іншим шляхом...”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона також підтвердила, що на сьогодні відповідні документи стосовно інциденту в аеропорту Франкфурта-на-Майні вже є в Україні.

“Ми дамо депутатам можливість з ними ознайомитися. Ми широко ознайомимо з ними все українське суспільство, і я переконана, що депутати, побачивши об’єктивну дійсність, а не ту, яку видає кожен раз в іншій версії Юрій Віталійович, проголосують за його відставку”, - наголосила перший заступник голови Партії регіонів.

Коментуючи учорашні висловлювання прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що “міністри уряду ЯНУКОВИЧА також пили”, Г.ГЕРМАН наголосила, що “не є спеціалісткою з пиятики, бо з чужими чоловіками на пиятику не ходить”.

Г.ГЕРМАН також подякувала усім фракціям Верховної Ради за підтримку давньої ініціативи Партії регіонів, зокрема, народного депутата Григорія СМІТЮХА, про заборону грального бізнесу в Україні.

”Я ще раз хотіла б запевнити Юрія Віталійовича ЛУЦЕНКА, що він буде відправлений у відставку”, - резюмувала Г.ГЕРМАН.