Тимошенко: лідерів ПР «виносили мертвецьки п'яними з усіх тусовок»

Прем’єр Юлія Тимошенко ставить під сумнів інформацію німецьких ЗМІ щодо бійки в аеропорту Франкфурту за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, оскільки його син не міг вживати алкоголь. Але водночас прем`єр не сумнівається, що до скандалу навколо Луценка має пряме відношення Партія регіонів.

Вона нагадала, що Луценко подав заяву до Верховної Ради, "враховуючи цю політичний галас, яку підняла і примножила Партія регіонів".

"Вони просто забули справу Гонгадзе, забули, як їх лідерів виносили мертвецьки п’яними з усіх тусовок і офіційних заходів", - зауважила прем’єр.

"Якщо Партія регіонів хоче голосувати за відставку міністра, бо їм треба позбутися міністра – їм же треба хаос перед виборами, а не порядок – то хай ставлять на голосування питання і голосують, якщо в них вистачає голосів", - цитує Тимошенко Українська правда.

"Сьогодні немає перешкод, щоб слухати питання відставки. Просто немає бажання це робити. А є бажання робити саботаж роботи (Ради) в ігорному бізнесі і викликах світової кризи", - заявила прем’єр.

Вона підтвердила, що також має заяву міністра, але для вирішення питання достатньо заяви, яка є у Верховній Раді.