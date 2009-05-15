Томенка не турбує суд із "сантехніками" Президента

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО спокійно оцінює намір Секретаріату Президента звернутися до суду у зв’язку з його заявами щодо причетності працівників Секретаріату глави держави до хабарництва.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву Секретаріату Президента.

М.ТОМЕНКО зауважив, що він має достатній досвід виграних судових процесів. Зокрема, він нагадав, що ним були виграні справи у мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який звертався до суду через нібито неправдиву інформацію щодо незаконних оборудок столичної влади. “ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ морально страждав, але програв ці справи і зараз лікується за кордоном”, - сказав заступник голови ВР.

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що не бачить жодних проблем, щоб продовжити дискусію, “як каже Президент ЮЩЕНКО, з сантехніками Секретаріату Президента”, щодо ролі та місця Секретаріату глави держави у нинішній моделі української корупції. “Я виграв суди у команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, виграю і у команди БАЛОГИ”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Президента повідомила, що Секретаріат Президента України готує звернення до суду з приводу захисту власної репутації як державного органа у зв`язку із дискредитаційними заявами народного депутата М.ТОМЕНКА, опублікованими у його інтерв`ю журналу «Фокус». Секретаріат вимагатиме у судовому порядку визнати заяви М.ТОМЕНКА такими, що не відповідають дійсності, та зобов`язати парламентарія спростувати поширену ним інформацію.

Раніше М.ТОМЕНКО в інтерв`ю журналу «Фокус» звинуватив працівників президентського Секретаріату у хабарництві.