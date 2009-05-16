Луценко просить регіоналів не чіпати його сина

Голова МВС Юрій Луценко заявив, що особисто оплачував операцію, яка була проведена його сину.

Про це він сказав в ефірі Шустер Live.

Звертаючись до присутньої в студії депутат-регіонал Ганна Герман, яка заявляла, що операцію сину Луценка Олександру оплатив представник Партії регіонів, міністр сказав: "Пані Ганна Миколаївна, я вже вам дзвонив і казав: я прошу не поширювати брехню про мого сина. Нібито про те, що Партія регіонів лікувала мого сина".

"Я чотири з половиною години просидів під операційною свого сина, якого вивезли з розрізаною шиєю. Я пам’ятаю кожне євро, яке я заплатив зі своєї кишені. Їх було 4 тисячі. І, слава богу, я не потребую фінансової підтримки нікого", - цитує Українська правда.

"І просив би взагалі забути про цю тему. Син за моєю спиною, а не навпаки. Не чіпайте дітей, я вас дуже прошу", - наголосив Луценко.

"Я дуже вдячний пану Андрію Клюєву, який порекомендував мені клініку (де проводилася операція), але я категорично спростовую фінансування з його боку", - сказав він.