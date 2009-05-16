Литвин: до Європи не беруть - час повертатися в СНД

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за посилення співпраці між країнами у рамках СНД.

Про це він заявив у інтерв’ю парламентському телеканалу “Рада”.

“Сьогодні СНД має отримати друге дихання”, – сказав спікер.

При цьому він зазначив, що Україну сьогодні в Європі не чекають, а в умовах кризи країні потрібно знаходити ринки збуту для своєї продукції.

“Треба повернутися сьогодні обличчям до СНД... Ми багато говоримо про зону вільної торгівлі у рамках ЄС – а нам нічого не дають. Ми говоримо про безвізовий режим, але отримуємо спрощену процедуру, яка є набагато складнішою”, – заявив В.ЛИТВИН.

“Так що, ми повинні сидіти перед зачиненими дверима? Вмирати з голоду, коли треба повернутися і перейти через дорогу і отримати все те, що необхідне для життя?” – поставив риторичне запитання спікер.

За його словами у відносинах України з державами СНД “поки що політика йде попереду”. “Але політикою голою, гаслами і закликами нагодувати людей неможливо”, – сказав голова ВР.