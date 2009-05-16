Луценко про всяк випадок назвав свого наступника

Голова МВС Юрій Луценко заявив, що у випадку його відставки фракція НУ-НС висуне на посаду міністра депутата Геннадія Москаля.

Про це він сказав в ефірі Шустер Live, звинувативши в розмухуванні події до масштабів скандалу президентський секретаріат і опозицію.

"Я готовий (до відставки), бо знаю, що наша фракція, яка має квоту міністра внутрішніх справ, висуне пана Москаля і призначить його міністром внутрішніх справ. Я не заперечую", - цитує Українська правда.

Відповідаючи на запитання про "франкфуртський конфлікт" Ю.Луценко наполягав, що йдеться не про його міністерську посаду і не про особисту проблему. Зіткнення із службовцями аеропорту і поліцією, вважає міністр, має, нарешті, привернути увагу до того, як поводяться з українськими громадянами за кордоном, і до того, як усуваються від їх захисту дипломатичні працівники, зайняті "встановленням пам`ятників і Голодомором... Це дуже важливо, але ж є ще живі українці", - підсумував він.