Німеччина передала три документи щодо інциденту з Луценком - МЗС

Німецька сторона передала до України три документи, що стосуються інциденту з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це в коментарі «Дзеркалу тижня» (№ 17 (745) від 16 - 22 травня 2009 р.) заявив заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО.

«Йдеться про три документи. Перший з них датовано 4 травня і адресовано громадянинові України Юрію ЛУЦЕНКУ, в якому поліцейське управління Франкфурту сповіщає його про те, що порушено кримінальну справу (номер такий-то) за статтями, що передбачають відповідальність за завдання тілесних ушкоджень, тяжких тілесних ушкоджень, за образу представників німецької поліції при виконання службових обов`язків», - повідомив Ю.КОСТЕНКО.

Другий документ, за словами Ю.КОСТЕНКА, 11 травня було передано тим самим поліцейським управлінням генеральному консулові України у Франкфурті-на-Майні Олександру НОВОСЬОЛОВУ. В ньому йдеться про те, що у зв`язку з порушенням кримінальної справи слідство не може передавати українській стороні будь-які матеріали, пов`язані з інцидентом, який розслідується.

«Тим самим числом датовано третій документ - також на ім`я генерального консула. Але вже від прокуратури Франкфурту, яка повідомила українського дипломата про те, що протоколи слідства можуть опинитися у розпорядженні української влади лише в тому разі, якщо громадянин ЛУЦЕНКО дасть свою згоду - усну або письмову, не зазначається - на ознайомлення третіх осіб з матеріалами справи», - повідомив Ю.КОСТЕНКО.

Жодних інших документів, за словами дипломата, німецька сторона до України не передавала. При цьому він заявив, що більш повна інформація про інцидент, можливо, є у німецького адвоката Ю.ЛУЦЕНКА.

«Мені відомо, що витяги з протоколів поліція Франкфурта надала адвокатові Юрія Віталійовича, найнятому в Німеччині. Проте на контакти з українськими дипломатами цей громадянин Німеччини жодного разу не виходив», - повідомив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня зарубіжні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейському відділку аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

15 травня Верховна Рада України прийняла постанову, якою передбачається звернутися до уряду для вирішення питання про усунення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування подій 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.