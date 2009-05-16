Наша Україна призначила дату з'їзду

VII з’їзд партії Народний Союз «Наша Україна» пройде 27 червня. Як повідомляє центральний інформаційний сервер “Нашої України”, таке рішення прийняте на засіданні політради партії сьогодні.

Також політрада «Нашої України» затвердила норму представництва на з’їзді для регіональних організацій у кількості 45 осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить засідання ради партії Народний Союз “Наша Україна”, на якому присутній лідер НСНУ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

На засіданні головою ради партії Народний Союз “Наша Україна” обрано Віру УЛЬЯНЧЕНКО. Першим заступником голови ради політичної партії НСНУ обрано Володимира МОЙСИКА, заступниками Зіновія ШКУТЯКА та Ярослава ЮЩЕНКА.