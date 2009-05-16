Ющенко хоче побачити ренесанс Нашої України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на посиленні організаційної ефективності партії «Народний Союз «Наша Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він сказав у своєму виступі на засіданні ради політичної партії "Народний Союз “Наша Україна". Він наголосив, що основне завдання засідання – посилити організаційну ефективність партії та обрати тих людей, які можуть забезпечити це завдання. «Ключове завдання нашого сьогоднішнього засідання є ренесанс партії, відбудова її в організаційному сенсі, повернення їй енергії», – сказав глава держави.

Президент закликав подивитися як на епізод на ті прорахунки, які були пов`язані з певними особами – членами партії, їхньою політичною поведінкою, консолідуватися й працювати далі.

В.ЮЩЕНКО констатував, що НСНУ має тверду ідеологічну основу, що вирізняє її з-поміж інших політичних сил в Україні. «Я не бачу в Україні іншої політичної сили, яка в рамках сьогоднішньої політичної ситуації може повести за собою людей дорогою, яка визначала б українське майбутнє», – наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО запропонував під час засідання зосередитися на вирішенні організаційних питань, щоб відродити функціональні засади роботи партії, а через два тижні провести повторне засідання, під час якого обговорити політичну ситуацію, економічну політику та ідеологічні питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить засідання ради партії “Народний Союз “Наша Україна”, на якому присутній лідер НСНУ, Президент України В.ЮЩЕНКО.

На засіданні головою ради партії Народний Союз “Наша Україна” обрано Віру УЛЬЯНЧЕНКО. Першим заступником голови ради політичної партії НСНУ обрано Володимира МОЙСИКА, заступниками Зіновія ШКУТЯКА та Ярослава ЮЩЕНКА.

На засіданні було обрано т.в.о. голови Центрального виконавчого комітету партії Романа БЕЗСМЕРТНОГО.