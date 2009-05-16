Наша Україна вимагає відставки Луценка

Рада політичної партії "Народний Союз “Наша Україна" вимагає відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Про це йдеться в розміщеній на центральному інформаційному сервері “Нашої України” заяві політичної ради НСНУ щодо інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

Як зазначається в заяві, “4 травня 2009 року в аеропорту Франкфурта-на-Майні у Федеративній Республіці Німеччина мав місце скандальний інцидент за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та представників німецької поліції”. “Поведінка міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА викликала вкрай негативний резонанс як в Україні, так і в Європі”, - підкреслюють автори документа і зауважують, що “дії українського міністра завдали великої шкоди міжнародному іміджу України та дискредитували українську владу”.

“”Наша Україна” щиро сподівається, що поведінка одного міністра не вплине на українсько-німецькі стосунки та водночас звертається до всіх високопосадовців із закликом контролювати власні вчинки та дії, дбаючи як про міжнародне обличчя України, так і про повагу громадян власної держави”, - наголошується в заяві політради НСНУ.

Також зазначається, що “політична рада “Народного Союзу “Наша Україна” вважає, що такий вчинок є несумісним з державною службою і містить достатньо підстав для звільнення чиновника будь-якого рангу”. Відтак автори документа закликають Ю.ЛУЦЕНКА “проявити чесність та політичну мужність і написати заяву про відставку, не обмежуючись усними намірами”.

“Політична рада Народного Союзу «Наша Україна» зобов’язує народних депутатів України – представників «Нашої України» у Верховній Раді України підтримати заяву міністра про відставку”, - також говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня зарубіжні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейському відділку аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

15 травня Верховна Рада України прийняла постанову, якою передбачається звернутися до уряду для вирішення питання про усунення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування подій 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.