Ульянченко: сьогодні Президент остаточно визначився...

Новообрана голова ради партії "Народний Союз “Наша Україна" Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає, що сьогодні Президент остаточно визначився з тим, що «Наша Україна» є пропрезидентською партією.

Про це вона сказала журналістам після завершення засідання ради партії НСНУ.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, що «Наша Україна» готова до діалогу з усіма, хто хоче долучитись до активної роботи партії. Також вона зазначила, що НСНУ планує співпрацювати з іншими політичними силами, які поділяють схожі погляди.

Відповідаючи на запитання чи передбачається така співпраця з партією «Єдиний Центр» В.УЛЬЯНЧЕНКО повторила тезу про намір співпрацювати з іншими політичними силами. При цьому вона заявила, що сьогодні було постановлено крапку у тому, яка політична сила вважається пропрезидентською. За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, нею є саме «Народний Союз “Наша Україна”.