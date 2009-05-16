Lufthansa заборонила персоналу коментувати інцидент з Луценком

Представникам авіакомпанії Lufthansa, чий персонал не допустив на борт літака міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через підозру в нетверезості, заборонено коментувати конфлікт в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це тижневику «Дзеркало тижня» (№17 (745), 16 - 22 травня 2009 р.) повідомив прес-секретар Центрального офісу Lufthansa в Лондоні Ааге ДЮНХАУПТ, підтвердивши також хід основних подій під час інциденту.

«Ми не можемо говорити зараз про конфлікт з міністром внутрішніх справ чи підтвердити інформацію, взяту з інших джерел - засобів масової інформації. Ми не можемо до цього часу підтвердити інформацію щодо цієї персони. На всі запитання, пов`язані з особою міністра внутрішніх справ, нам не дозволено відповідати», - сказав А.ДЮНХАУПТ.

Він не підтвердив повідомлення про те, що екіпаж рейсу Київ-Франкфурт 4 травня передав до Франкфурта інформацію про пасажира, який летить транзитом до Сеула і перебуває в небезпечно нетверезому стані.

«Цієї інформації я ще не чув, і не можу її підтвердити, - сказав представник авіакомпанії. - Немає відомого мені аналізу подій про те, що відбувалося на рейсі Київ-Франкфурт. Я навіть не знаю, чи йдеться про політ Lufthansa з Києва до Франкфурта. Можливо, це був рейс іншої компанії».

Коментуючи хід подій в аеропорту Франкфурта 4 травня, А.ДЮНХАУПТ розповів: «Обидва українські пасажири, які прибули на час вильоту літака, видалися наземному персоналу нетверезими. Виходячи з цього, їх подальше проходження на борт виключалося… Двоє українських громадян почали дискусію з персоналом на підвищених тонах, і там справа дійшла до вербальних атак, до дрібного рукоприкладства, внаслідок чого була викликана поліція».

Він також повідомив, що інформацією про те, чи пред`являв глава МВС України дипломатичний паспорт співробітникам терміналу, Lufthansa не володіє.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня зарубіжні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

15 травня Верховна Рада України прийняла постанову, якою передбачається звернутися до уряду для вирішення питання про усунення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування подій 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.