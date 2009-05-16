Ющенко готовий підписати «принизливий закон»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про заборону грального бізнесу не вирішує проблем у цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підпише він ухвалений вчора ВР закон, В.ЮЩЕНКО сказав, що проведе з цього приводу додаткові консультації з фахівцями.

Президент зазначив, що за своїми внутрішніми переконаннями він готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсуває нас від вирішення суті питання».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що те, що сталося в залі ігрових автоматів у Дніпропетровську є великим горем, але спекулювати на цьому цинічно. На думку Президента, ухваленим документом ВР і уряд «умивають руки» від вирішення проблем сфери грального бізнесу. В.ЮЩЕНКО нагадав, що вже протягом двох років у ВР знаходиться законопроект, який врегульовує зазначені питання. Тому, за словами Президента, їх необхідно, або зрештою вирішити, або «ми вганяємо їх в тінь, де буде процвітати корупція».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня, ВР ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до державного бюджету України.

Того ж дня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише зазначений закон.