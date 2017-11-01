Екстрадованого Каськіва відпустили із зали суду під заставу – ГПУ

Екстрадованого екс-очільника Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва, якого повернули до України в ніч проти 1 листопада обрали запобіжний захід. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральна прокуратура звернулася до Печерського райсуду м. Києва для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту екстрадованому з Панами громадянину Владиславу Каськіву. У ході розгляду питання захист В.Каськіва надав суду довідку про повне відшкодування останнім завданих державі збитків», - написала Сарган.

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При цьому, врахувавши даний факт, а також наявність п’ятьох неповнолітніх дітей, суд ухвалив рішення «застосувати щодо підозрюваного В.Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах 2-місячного терміну досудового розслідування. Обрати підозрюваному Каськіву альтернативний захід у вигляді застави».

Окрім того, суд також зобов’язав В.Каськіва здати всі наявні закордонні паспорти, а також з’являтися за першою вимогою до слідчого та повідомляти про своє місцеперебування. Досудове слідство триває.

Сарган уточнила УНІАН, що суд визначив Каськіву заставу у розмірі 160 тис. гривень.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній перший заступник голови Адміністрації президента України Андрій Портнов стверджує, що екс-голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислав Каськів сам прилетів до Києва.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн. 20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва. Суд у Панамі обрав екс-главі Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. і обмежив його пересування у столиці. 3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу і вийшов з в'язниці в Панамі. Він повинен був залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання про його екстрадицію на батьківщину.