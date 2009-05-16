Ющенко стоїть на своєму, незважаючи на рішення КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишається прихильником дострокових парламентських і президентських виборів не зважаючи на рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам сьогодні на брифінгу.

«Що стосується дострокових виборів я на цій ідеї залишаюсь», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що парламент залишається фактором політичної нестабільності. За словами Президента, на сьогоднішній день головною проблемою є те, що ми маємо недосконалу організацію влади. Зокрема, недосконалу виборчу систему, яка не дозволяє у повній мірі захищати інтереси виборців. Президент підкреслив, що дострокові парламентські вибори в будь-якому разі мають відбуватися на основі нової виборчої системи.

Він додав, що парламент має прийняти необхідні закони для проведення як дострокових парламентських, так і дострокових президентських виборів, і на цьому «поставити крапку».

Президент також зазначив, що останнє рішення Конституційного Суду не були несподіваними, разом з тим президент наголосив, що він не розуміє для чого Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів було провокувати нестабільність в державі, «навіщо було торпедувати імперативні норми Конституції України».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що як глава держави він такі методи не сприймає. За словами В.ЮЩЕНКА, ті політичні, партійні лідери, які хочуть стати лідерами держави, мають у своїх діях свято відповідати нормам Конституції.