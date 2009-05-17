Нашу Україну чекає чистка лав?

"Народний Союз “Наша Україна" має намір розглянути на з’їзді питання про можливість виключення зі своїх лав деяких членів партії.

Про це у суботу сказав журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи порушувалося на засіданні ради партії НСНУ питання певних санкцій щодо членів партії, які не розділяють позицію її лідера, і чи були ці представники партії запрошені на засідання, В.ЮЩЕНКО сказав, що було запрошено усіх членів ради партії. В.ЮЩЕНКО уточнив, що із 155 членів ради на засіданні були присутні 117.

Президент та лідер «Нашої України» також зазначив, що стосується вирішення питання деяких членів партії, то це «впирається», по-перше, у закони і в статут партії. В.ЮЩЕНКО уточнив, що ці питання є компетенцією з’їзду партії.

Зі свого боку новообрана голова ради партії Віра УЛЬЯНЧЕНКО додала, що частина з тих членів ради, хто не був на засіданні перебувають або у відпустці, або на лікарняному.

Відповідаючи на запитання, яким чином планується вирішувати проблеми, які виникли з київським осередком партії НСНУ, представники якого не поділяють позицію лідера партії, В.УЛЬЯНЧЕНКО відповіла, що це проблема в основному керівництва цього осередку, який очолює депутат Микола МАРТИНЕНКО, а не всього осередку партії.