Герман: Тихонов повинен вибачитися перед Ахметовим

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що член фракції Партії регіонів, народний депутат Віктор ТИХОНОВ повинен вибачитися перед своїм однопартійцем Рінатом АХМЕТОВИМ.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві Г.ГЕРМАН.

«Кожна людина має відповідати за свої слова. Образа, яку В.ТИХОНОВ завдав Р.АХМЕТОВУ, несправедлива. Це образа для всієї партії. Тому В.ТИХОНОВ повинен чесно і по-чоловічому знайти в собі мужність публічно попросити вибачення у Р.АХМЕТОВА», - вважає Г.ГЕРМАН.

Вона також підкреслила, що «члени Партії регіонів, які пройшли дуже суворі випробування у 2005 році, завжди черпали сили і мужність з прикладу Р.АХМЕТОВА, який в усіх ситуаціях поводився дуже достойно».

«Рядові партійці сприймають образу на адресу Р.АХМЕТОВА як образу всієї партії», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Як повідомлялося, в одному із інтерв’ю В.ТИХОНОВ, зокрема, висловив незадоволення тим, що Р.АХМЕТОВ побажав українському уряду якнайшвидшого виходу з кризи, а також висловив невдоволення поведінкою Р.АХМЕТОВА у 2005 році, коли «прем’єр-міністру ТИМОШЕНКО фірмову футболку «Шахтаря» одягав».

У свою чергу Р.АХМЕТОВ підтвердив, що бажає уряду Ю.ТИМОШЕНКО подолати кризу, оскільки хоче гідної роботи, зарплати й життя українцям.

«Що стосується пана ТИХОНОВА, то якщо він бажає, щоб криза перемогла Україну, нехай про це публічно скаже. Якщо криза здолає Україну – це означає зростання безробіття і бідність», – сказав Р.АХМЕТОВ.

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