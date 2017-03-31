Журналіст нагадав, як Ходаковський рік тому погрожував розправою підірваному у центрі Маріуполя СБУшнику

11:13, 31 березня 2017
Інциденти
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У підірваному авто загинув полковник СБУ.

Авто підірвали вранці / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

31 березня близько 8:30 ранку у житловому кварталі Маріуполя підірвано автомобіль, внаслідок чого загинув співробітник СБУ полковник Олександр Хараберюш.

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Журналіст Громадського ТБ Донбасу Віталій Сизов на своїй сторінці у Facebook нагадав, що в 2016 році польовий командир "ДНР", екс-співробітник СБУ Ходаковський погрожував співробітникам Служби безпеки України розправою.

"Такі, як Хараберюш, Лєсун та інші. Це - відомі прізвища... Там дійсно є "герої", щодо яких багато і питань, й заготовлених патронів. І, я можу вас запевнити, що наші плани будуть щодо них застосовані", - нагадав слова Ходаковського журналіст.

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Теги: #авто#Маріуполь#СБУ