Журналіст нагадав, як Ходаковський рік тому погрожував розправою підірваному у центрі Маріуполя СБУшнику

31 березня близько 8:30 ранку у житловому кварталі Маріуполя підірвано автомобіль, внаслідок чого загинув співробітник СБУ полковник Олександр Хараберюш.

Читайте такожПідрив авто в центрі Маріуполя: опубліковано фото та відео з місця теракту

Журналіст Громадського ТБ Донбасу Віталій Сизов на своїй сторінці у Facebook нагадав, що в 2016 році польовий командир "ДНР", екс-співробітник СБУ Ходаковський погрожував співробітникам Служби безпеки України розправою.

"Такі, як Хараберюш, Лєсун та інші. Це - відомі прізвища... Там дійсно є "герої", щодо яких багато і питань, й заготовлених патронів. І, я можу вас запевнити, що наші плани будуть щодо них застосовані", - нагадав слова Ходаковського журналіст.