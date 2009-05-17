Партія регіонів визначилась щодо Луценка

Партія регіонів переконана, що Юрій ЛУЦЕНКО не гідний обіймати посаду в уряді.

Про це сказала заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН в ефірі одного з телеканалів, коментуючи скандал з міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ у франкфуртському аеропорту, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Вже не має особливого значення, звільнять Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра за скандал в аеропорту Франкфурта-на–Майні чи ні. Після цього інциденту він вже лежачий поліцейський. І якщо парламентська коаліція бере на себе пляму ганьби ЛУЦЕНКА, то це проблеми її моралі й перспективи», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що «Партія регіонів висловила свою позицію чітко – така людина не може бути в уряді».