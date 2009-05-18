Ющенко проведе «антикризову» нараду

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ.

Як повідомляє прес-служба Президента, на нараду запрошені прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Головна мета наради - обговорення єдиного загальнонаціонального антикризового плану, зокрема, виконання положень Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Також на засіданні буде обговорена ситуація, що склалася на газовому ринку.