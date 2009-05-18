Луценко пожалівся, що йому нахрюкали в обличчя

Голова МВС Юрій Луценко спростовує інформацію про образливі слова на адресу німецької поліції, які він нібито вживав під час інциденту в аеропорту Франкфурта.

Про це він сказав в ефірі каналу 1+1.

Коментуючи інформацію про те, що Луценко називав німецьких поліцейських "нацистськими свинями", міністр зазначив: "В англійській мові це звучить "pig". Я зі школи це слово не використовував. Це абсурдно. Я бачив ці рапорти, там навіть написані такі слова, яких я англійською не знаю".

Луценко заявив, що у відповідь на прохання до співробітниці авіакомпанії, яка не пустила його на борт літака, представитися йому "хрюкнули в обличчя, що у німецькій традиції є максимальною образою".

Міністр ще раз наголосив, що керівник поліції землі Гессен приніс йому вибачення за цей інцидент.

"Я звичайно сказав, що розумію такі ситуації, бо і в мене є проблеми з особовим складом, які також не завжди є коректними у поводженні, в тому числі, з іноземцями. Через те, щоб не викликати якихось покарань, з моєї точки зору об’єктивних, працівників поліції, ми потиснули один одному руки", - розповів він.

"І я вважав, що непотрібно робити з того галасу. На жаль, мої опоненти із секретаріату президента і опозиції так не вважають. Вони вважають, що можна нищити Луценка ціною такого грандіозного скандалу, який вони сьогодні роздмухують", - сказав міністр.

Коментуючи інформацію про те, що німецька поліція спростувала вибачення на адресу Луценка, він сказав: "Вибачення мені приносив земельний начальник поліції, а спростування подавав земельний міністр, який вочевидь невдоволений тим, що це робилося без його відома".

На питання, чому співробітники МВС після появи інформації про інцидент поширили заяву з її спростуванням, міністр зазначив: "Мої підлеглі намагалися уникнути міжнародного скандалу, не тому що покривали міністра, а тому що думали про інтереси України".

Також Луценко заявив, що зацікавлений у тому, щоб слідство мало у своєму розпорядженні відеозаписи інциденту.

"З іншого боку, я би не хотів, щоб весь світ бачив як міністра 50-ти мільйонної країни валять і в наручниках тягають по підлозі", - сказав він.

Як відомо, раніше міністр заявляв, що у відповідь на репліку німецької сторони, що він "не має тут (у аеропорту) прав" сказав: "мої права почалися тут після 1945 року, а Гітлерюгенд давно закритий".

Українська правда