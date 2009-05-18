Єхануров полетів до Білорусі

Сьогодні, 18 травня, до Республіки Білорусь з офіційним візитом відбула українська військова делегація на чолі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, до складу делегації також увійшли заступник міністра оборони Богдан БУЦА, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Іван РУСНАК та інші посадові особи.

Сьогодні ж в рамках візиту відбудеться зустріч Ю.ЄХАНУРОВА з міністром оборони Білорусі генерал-полковником Леонідом МАЛЬЦЕВИМ віч-на-віч та переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів сторони планують обговорити питання регіональної безпеки, стану та перспектив розвитку двостороннього військового співробітництва, а також обмінятися досвідом реформування і розвитку збройних сил України та Білорусі.

За підсумками переговорів Ю.ЄХАНУРОВ і Л.МАЛЬЦЕВ планують підписати угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Білорусь про обмін інформацією про польоти повітряних суден та Положення про структуру системи і порядок інформаційного обміну між міністерствами.

В цей же день представники української військової делегації відвідають у Мінську Військову академію.

Наступного дня, 19 травня, представники української військової делегації відвідають Національний виставковий центр Білорусі “БелЕкспо”, де ознайомляться з новітніми розробками озброєння та військової техніки, представленими на Міжнародній виставці озброєння і військової техніки “Milex-2009”.

Також запланована зустріч міністра оборони України з головою Державного військово-промислового комітету Білорусі Миколою АЗАМАТОВИМ.

Офіційний візит української військової делегації триватиме до 19 травня.