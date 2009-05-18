Експерти про відставку Балоги

Глава секретаріату президента (СП) Віктор Балога оголосив про готовність піти у відставку. Тим часом експерти не схильні розцінювати цей крок як розрив відносин між Президентом і главою його секретаріату. Однією з причин відставки пана Балоги називають неможливість поєднання роботи в СП з керівництвом виборчим штабом Віктора Ющенка на виборах Президента, пише "Коммерсантъ-Україна".

У суботу глава секретаріату президента Віктор Балога повідомив інтернет-виданню "Українська правда", що подав президентові Вікторові Ющенку заяву про відставку. "Ще місяць тому, задовго до початку моєї відпустки, я написав президентові Віктору Ющенку заяву про відставку, - сказав пан Балога.– У заяві я аргументував своє рішення. Тепер рішення за Президентом". Нагадаємо, Віктор Балога був призначений главою СП указом президента 15 вересня 2006 року. Назвати причини своєї відставки він відмовився. На телефонні дзвінки пан Балога також не відповідав. Зате це охоче зробили його політичні соратники. Правда, ніхто з них не погодився розмовляти з Ъ "під запис".

– Головна причина відставки Віктора Балоги – підготовка до виборів Президента, - сказав високопоставлений співробітник СП.– Ющенко вважає, що цього разу Балога не може одночасно очолювати секретаріат і займатися виборами. А Віктор Іванович за своєю натурою не може бути главою секретаріату президента і не контролювати виборчий штаб.

Як відомо, під час підготовки до позачергових парламентських виборів 2007 року панові Балозі вдавалося суміщати пост глави СП і посаду керівника штабу пропрезидентського блоку "Наша Україна–Народна самооборона".

Тим часом існує і інша версія відставки Віктора Балоги – нібито між ним і Віктором Ющенком виникли розбіжності з приводу стратегії президентської виборчої кампанії. "Балога – прихильник жорсткого сценарію – дострокових виборів парламенту і президента, а також внесення змін до Конституції. Ющенко ж дотримується консервативної моделі, що передбачає проведення планових президентських виборів", - сказав співбесідник Ъ в оточенні глави СП.

Слід зазначити, що обговорювати можливу відставку Віктора Балоги в СП стали ще на початку минулого тижня, коли глава секретаріату після закінчення своєї відпустки 12 травня не вийшов на роботу. Співробітники СП також припустили, що вже сьогодні Віктор Ющенко підпише заяву: "На понеділок у президента заплановано декілька заходів за участю преси, на яких цілком може бути оголошено про відставку глави секретаріату".

Політологи звертають увагу на те, що інформація про відмінності в поглядах Віктора Балоги і Віктора Ющенка з`являється не вперше. "Принципова відмінність у тому, що Балога вперше публічно підтвердив сам факт своєї заяви", - відзначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. На його думку, якщо президент задовольнить заяву пана Балоги, це означатиме, що питання проведення дострокових парламентських виборів знімається з порядку денного. Втім, близький до глави СП директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що розриву відносин між президентом і розділом СП чекати не варто. "Якщо Віктор Балога і піде з поста глави СП, то все одно залишиться в команді Віктора Ющенка і, можливо, очолить один з передвиборчих штабів", - говорить він.