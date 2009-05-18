Литвин каже, що парламент має заборгованість

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що народні депутати з 25 по 29 травня замість роботи в округах працюватимуть у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН нагадав, що на сьогодні парламент має велику заборгованість з розгляду ряду важливих документів. За його словами, минулого тижня Верховна Рада практично не працювала, і всі законопроекти, які мали розглядатися минулого тижня, планується розглянути цього пленарного тижня, а їх - понад 100.

«Але враховуючи величезну кількість питань, які належить розглянути, я не виключаю, що у нас може постати питання залежно від того, як ми будемо працювати, щоб наступний тиждень був пленарним», - сказав В.ЛИТВИН.

Як відомо, Верховна Рада працює у пленарному режимі з 12 травня другий тиждень поспіль.