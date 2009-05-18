У ПР побачили, що Тимошенко насмикала «моменти» з їхньої програми

Фракція Партії регіонів не підтримуватиме антикризову програму уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і керівників комітетів парламенту перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми не хотіли б під нею підписуватися, тому що там немає жодного конкретного пункту, немає жодної конкретної цифри, немає жодного конкретного заходу», - наголосив О.ЄФРЕМОВ, додавши: «Там гасла, а гаслами з кризи не виходять».

За його словами, можна зрозуміти представників коаліції, які вони хочуть ухвалити програму, «щоб захистити уряд».

На думку О.ЄФРЕМОВА, якщо програма приймається для боротьби з кризою, «то це має бути абсолютно інший документ, підготовлений більш професіонально, ніж той, що є сьогодні».

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що уряд «повисмикував» з проекту відповідної програми Партії регіонів «деякі моменти», але це не вирішує проблеми виходу з кризи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція БЮТ наполягає на розгляді антикризової програми у Верховній Раді цього пленарного тижня.

За словами І.КИРИЛЕНКА, лише фракція Партії регіонів внесла близько 120 поправок до цієї програми, і «в більшості враховано» ці поправки.

Він зазначив, що сьогодні ще сім комітетів парламенту не розглянули проект цієї програми.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до голів цих семи комітетів парламенту з проханням розглянути програму, щоб її можна було внести до сесійного залу.