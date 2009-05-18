Регіоналів задовольнило рішення Тимошенко

Фракція Партії регіонів не збирається блокувати роботу Верховної Ради України через інцидент з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ЄФРЕМОВА, Кабінет міністрів України відсторонив Ю.ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків міністра на час проведення розслідування. «Тому у нас немає підстав блокувати», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ висловив сподівання, що за цей час до Верховної Ради України надійдуть всі необхідні документи щодо даного інциденту. Він також не виключив, що згодом буде створена тимчасова слідча комісія з даного питання.

За словами О.ЄФРЕМОВА, мають надійти саме письмові підтвердження від німецької сторони, що інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ дійсно був і що це не є звичайним негативним ставленням до представників України.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів минулого тижня блокувала роботу парламенту з вимогою відставки Ю.ЛУЦЕНКА.

15 травня Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій звернулась до уряду стосовно вирішення питання про усунення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування подій 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Сьогодні, 18 травня, голова ВР В.ЛИТВИН повідомив з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, що Ю.ЛУЦЕНКО відсторонений від виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.