У РНБО вирахували ще одну дату президентських виборів

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан ГАВРИШ вважає, що вибори Президента України мають відбутися 31 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами С.ГАВРИША, Конституція України чітко встановлює, що чергові президентські вибори мають пройти в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента. При цьому, за його словами, згідно з рішенням Конституційного Суду, повноваження Президента починаються з дня складення ним присяги.

Перший заступник секретаря РНБО нагадав, що нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО склав присягу 23 січня 2005 року. Виходячи з цього, зауважив С.ГАВРИШ, неважко порахувати, що чергові президентські вибори мають відбутися 31 січня 2010 року.

С.ГАВРИШ додав, що йому невідомо, звідки з’явилася версія про необхідність проведення виборів 17 січня 2010 року. На його думку, це означало б, що повноваження Президента скорочуються на певний строк.