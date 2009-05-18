У ВР придумали ще одну дату президентських виборів

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення виборів Президента України на 22 листопада.

Відповідний проект постанови зареєстрував народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ.

Як відомо, раніше за пропозицією Г.МОСКАЛЯ парламент ухвалив рішення про призначення президентських виборів на 25 жовтня 2009 року, однак рішенням від 12 травня Конституційний Суд визнав цю постанову неконституційною.