Росія хоче, щоб місія ОБСЄ стежила за дотриманням прав російськомовних по всій Україні - Лавров

Росія хоче, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ стежила за дотриманням прав російськомовних на всій території України. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Москві з генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером.

Читайте такожРосія і Угорщина хочуть не допустити набрання законом про освіту в Україні чинності«Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб ОБСЄ пильно стежила й за тим, що робить Київ у контексті спільного мандата місії в Україні. Цей мандат поширюється на всі області України, на всі основні регіони й вимагає спостереження за тим, як дотримуються зобов'язання київської влади в сфері освіти, культури, у сфері мовних та інших прав національних меншин, включаючи, звичайно, етнічних росіян і російськомовне населення країни», - впевнений Лавров.

Він стверджує, що Москва зацікавлена в тому, щоб ОБСЄ використовувала всі свої можливості для реалізації Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.