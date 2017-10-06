Російськомовне населення України страждає лише там, де є російські війська - Волкер

Російськомовне населення України страждає лише там, де перебувають російські війська.

Про це в інтерв'ю російському виданню Gazeta.ru сказав спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Мета Мінських угод, які підтримують і Росія, і США, і на умови яких погодилася Україна, - це відновлення територіальної цілісності та суверенітету України на сході країни. І одне з питань, яке Росія постійно порушує в ході дискусій, - це необхідність забезпечити безпеку російськомовного населення в зоні конфлікту. З цим ми теж згодні», - сказав Волкер.

«Проблема в тому, що єдине місце в Україні, де російськомовне населення наражається на небезпеку, - це там, де перебувають російські війська», - підкреслив він.

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Також Волкер підкреслив, що основна ідея міжнародної миротворчої місії полягає в тому, щоб забезпечити безпеку в зоні конфлікту й, таким чином, гарантувати, що російськомовне населення відчуватиме себе захищеним.

«Крім того, місія миротворців ООН стане основою для виконання Мінських угод. Отже мені здається, що у позицій Росії, України, Франції та Німеччини («нормандська четвірка») багато спільного», - додав він.

Волкер також додав, що зараз питання в тому, як «ми можемо перейти від російської пропозиції по миротворцях, яку було оголошено в Нью-Йорку, до ширшого підходу, щоб ми могли уникнути поглиблення протиріч всередині України та дійсно створити умови і для забезпечення безпеки в зоні конфлікту, і для реалізації Мінських домовленостей».