НФ виступив з заявою щодо повідомлення про співпрацю "Антонова" з Росією

"Народний фронт" не допустить відновлення військово-технічної співпраці "Антонова" з Росією, йдеться у заяві партії, розміщеній на її сайті.

"Народний фронт" обурений медіа-повідомленнями про те, що українське державне підприємство "Антонов" може відновити сервісне обслуговування літаків Ан-124 російської авіакомпанії "Волга-Днепр". Вся подібна співпраця повинна була бути зупинена іще 2015 року за рішенням Уряду Арсенія Яценюка, - і так має бути до нашої перемоги в україно-російській війні", - йдеться у заяві.

У НФ нагадують, що йдеться про транспортні літаки "Руслан" в розпорядженні "країни-агресора, які можуть і будуть" використовуватися для перекидання військ і бойової техніки Росії.

"Подібна співпраця з російськими підприємствами є аморальною, і однозначно заборонена діючим законодавством України (зокрема, рішеннями Ради національної безпеки і оборони). Крім того, обслуговування компанії "Волга-Днепр" сприяло б підтримці її монопольного становища на цивільному міжнародному ринку, отже - підтримці економіки агресора. Жодні гіпотетичні вигоди від цього для ДП "Антонов" незіставні зі шкодою для України", - наголошується в заяві.

НФ звертається до Служби безпеки України та Кабінету Міністрів щодо негайної перевірки інформації, яка з’явилася в ЗМІ.

"Зокрема, необхідно створити спеціальну комісію і з’ясувати, чи були факти порушення санкцій проти агресора, встановлених рішеннями РНБО. А також, чи мало місце порушення встановленого законом порядку експорту послуг подвійного призначення. Відповідні керівники мають відзвітувати про результати такої перевірки у Верховній Раді", - наголошується в заяві.