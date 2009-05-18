Ющенко дав Тимошенко 10 днів, щоб переписати фінплан Нафтогазу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду протягом десяти днів підготувати проект нового фінансового плану НАК “Нафтогаз України” з урахуванням реальної ситуації на газовому ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таке доручення було дано на нараді за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ, яка проходила сьогодні під головуванням В.ЮЩЕНКА у Секретаріаті Президента України.

Зокрема, під час обговорення проблем газової сфери В.ЮЩЕНКО висловив занепокоєння фінансово-економічним станом НАК «Нафтогаз України» та платіжною дисципліною на газовому ринку.

Президент України вважає, що вирішення проблем газового монополіста за рахунок нових авансів за транзит від російського ВАТ «Газпром» є неприпустимим.

Виходячи з цього, Президент надав Уряду 10-денний термін для представлення на розгляд чергової наради з подолання кризових явищ проекту нового фінансового плану НАК з урахуванням реальної ситуації на газовому ринку, а також заходів, які необхідні для стабілізації фінансового стану компанії.

За інформацією прес-служби, участь у нараді взяли прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ, а також перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента України у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» із профіцитом 3,8 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.