Ющенко дав Тимошенко 10 днів, щоб переписати фінплан Нафтогазу
Каже, досить брати аванси від Газпрому
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду протягом десяти днів підготувати проект нового фінансового плану НАК “Нафтогаз України” з урахуванням реальної ситуації на газовому ринку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таке доручення було дано на нараді за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ, яка проходила сьогодні під головуванням В.ЮЩЕНКА у Секретаріаті Президента України.
Зокрема, під час обговорення проблем газової сфери В.ЮЩЕНКО висловив занепокоєння фінансово-економічним станом НАК «Нафтогаз України» та платіжною дисципліною на газовому ринку.
Президент України вважає, що вирішення проблем газового монополіста за рахунок нових авансів за транзит від російського ВАТ «Газпром» є неприпустимим.
Виходячи з цього, Президент надав Уряду 10-денний термін для представлення на розгляд чергової наради з подолання кризових явищ проекту нового фінансового плану НАК з урахуванням реальної ситуації на газовому ринку, а також заходів, які необхідні для стабілізації фінансового стану компанії.
За інформацією прес-служби, участь у нараді взяли прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ, а також перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента України у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня ц.р. Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» із профіцитом 3,8 млрд. грн.
НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.
НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.