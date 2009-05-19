Ющенко: час подумати про третій транш МВФ

За пропозицією Президента України Віктора ЮЩЕНКА керівництво країни узгодить спільний план дій щодо виконання зобов`язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, розповідаючи про нараду за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ, яка проходила під головуванням В.ЮЩЕНКА у Секретаріаті Президента України.

В ході наради В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість тим, що передбачені Меморандумом про співпрацю з МВФ законопроекти, які стосуються банківської системи та мають бути ухвалені до кінця травня, не готові до розгляду в парламенті. Ці рішення передусім передбачають прийняття змін до низки законів України з метою надання законодавчої підтримки процесу рекапіталізації банків, визначення їх реальних власників, а також посилення незалежності Національного банку України.

У цілому Президент висловив занепокоєння повільним просуванням України в частині прийняття рішень, закріплених у Меморандумі.

Глава держави запропонував учасникам наради узгодити спільний план дій щодо виконання зобов`язань України. Документ було прийнято за основу і вирішено доопрацювати протягом двох днів. Таким чином, схвалення спільного плану дій стане позитивним сигналом для успішного проведення чергового перегляду програми співпраці з МВФ та отримання Україною третього траншу, зазначає прес-служба Президента.

Як повідомлялось, участь у нараді брали прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ, а також перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.