Тимошенко вважає, що Ющенко не має права сіяти паніку

Фінансовий стан “Нафтогазу України” є стабільним, компанія своєчасно виконує свої зобов‘язання перед державою та партнерами.

Про це йдеться у заяві Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дуже здивована рівнем інформування Президента Віктора ЮЩЕНКА та кваліфікацією його радників, які в своїх аналітичних довідках користуються не офіційною інформацією, а чутками. Прем‘єр-міністр України вважає, що вищі посадові особи у державі не мають права сіяти паніку серед людей та зловживати такими словами як “крах”, “катастрофа”, “руйнація”. Кожне слово “крах”, або “дефолт” з вуст Президента знижують кредитний рейтинг країни. Люди, які працюють заради країни, не можуть свідомо робити такі речі”, - йдеться у заяві Управління у зв‘язках із ЗМІ Секретаріату уряду.

В Кабміні вважають, що всі гучні заяви про “Нафтогаз України” мають на меті повернення старої корупції в газову сферу, “а нагнітанням ситуації навколо цієї компанії займаються ті високопосадовці, хто про це мріє”.

“Їх також дратує, що антикризові заходи уряду показали свою ефективність та вже позитивно оцінені міжнародними фінансовими організаціями, які у своїх висновках користуються лише офіційною та об‘єктивною інформацією”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня, на нараді за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду протягом десяти днів підготувати проект нового фінансового плану НАК “Нафтогаз України” з урахуванням реальної ситуації на газовому ринку.

Зокрема, під час обговорення проблем у газовій сфері В.ЮЩЕНКО висловив занепокоєння фінансово-економічним станом “Нафтогазу” та платіжною дисципліною на газовому ринку.

Президент вважає, що вирішення проблем газового монополіста за рахунок нових авансів за транзит від російського ВАТ “Газпром” є неприпустимим.

Виходячи з цього, Президент надав уряду 10-денний термін для представлення на розгляд чергової наради з подолання кризових явищ проекту нового фінансового плану НАК з урахуванням реальної ситуації на газовому ринку, а також заходів, яких необхідно вжити для стабілізації фінансового стану компанії.

Кабінет міністрів 11 березня ц.р. затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» із профіцитом 3,8 млрд. грн.