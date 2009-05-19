Ющенко проведе нараду про розвиток сільських територій

07:12, 19 травня 2009
Політика
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Президент їде на Вінниччину

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки на Вінниччину проведе розширену нараду із сільськими та селищними головами щодо розвитку сільських територій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

«У Вінницькій області, як у дзеркалі, відображено основні негативні чинники, що стримують розвиток сільських територій країни. Це, в першу чергу, брак фінансування та реальних повноважень місцевого самоврядування, зокрема важелів впливу на діяльність господарюючих суб`єктів. Останні знаходяться за межами населених пунктів і не беруть участі у відповідних програмах соціального розвитку», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зауважив, що на більшості сільських територій склалася критична ситуація із занепадом доріг, освітлення, зв`язку, інших об’єктів інфраструктури.

«Практично зупинено соціальні програми для села, на реалізацію яких Президент поклав роки діяльності. Йдеться про створення ФАПів та амбулаторій у кожному селі, функціонування закладів шкільної освіти та дошкільного виховання, надання допомоги сільським пенсіонерам та повернення у село молодих спеціалістів», - заступник глави Секретаріату.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що без невідкладних радикальних заходів уряду за два-три роки системи сільської освіти, медицини, соціального захисту втратять останні ознаки життєздатності. Така ж критична ситуація, за його словами, з цілими галузями сільського господарства.

«Масова відсутність відповідних спеціалістів - ветеринарів, агрономів, зоотехників - ставить відповідні галузі на межу знищення. А ключовою проблемою, яка блокує розвиток аграрного сектору, є відсутність належного врегулювання земельних відносин», - зазначив він.

«Президент розраховує, що згадана антикризова нарада дозволить окреслити механізми розв`язання ключових проблем сільських територій, зокрема збалансувати міжбюджетні відносини, зміцнити бюджети територіальних громад, підвищити самодостатність та впливовість місцевих громад», - заступник голови Секретаріату Президента.

 

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