Ющенко мовчить про наступника Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти того, аби його Секретаріат і виборчий штаб очолювала одна особа.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті “Дело ” (19 травня).

“Коли виборчу кампанію очолюватиме глава СП, суспільство буде докоряти тим, що Президент прагне використати адміністративний ресурс у виборчих перегонах. Це принесе більше негативу», – переконаний В.ЮЩЕНКО.

На його думку, між головами штабу і Секретаріату не може бути ні політичних, ні особистих протиріч, адже від них вимагається злагоджена робота, однак Секретаріат Президента в жодному разі не може замінити собою виборчі структури. “Президент забезпечуватиме свою щоденну роботу через Секретаріат, а виборчу кампанію - через штаб. Це очевидно”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав, що ще не прийняв рішення про те, хто очолюватиме передвиборчу кампанію.