Ющенко і Балога помирилися?

Історія з відставкою глави Секретаріату Президента Віктора Балоги вчора одержала несподіване продовження. Ближче до кінця дня відразу декілька джерел в Секретаріаті Президента заявили виданню "Коммерсант-Украина" , що ситуація кардинально змінилася. "Ще рано говорити про відставку. Схоже, все залишиться так, як було раніше", - сказав один із співбесідників видання. А вже увечері заступник глави СП Ігор Пукшин, що займається юридичним напрямом, заявив про відсутність формальних причин для звільнення пана Балоги з формулюванням "за власним бажанням": "Для мене, як для юриста, фактом є не чутки, а підписаний указ Президента. А на сьогодні відсутній не тільки проект такого указу, немає навіть зареєстрованої заяви (про відставку)". "Конфлікт вичерпаний. Вони (Віктор Ющенко і Віктор Балога) помирилися", - підсумував один із співробітників СП.

Втім, висока вірогідність того, що сьогодні позиція Віктора Ющенка знов зміниться. Річ у тому, що сам Віктор Балога вчора пізно увечері підтвердив виданню свій намір піти із СП, зробивши ще рішучішу заяву.

– 12 травня я власноручно підписав заяву про відставку і офіційно подав її в Секретаріат, - сказав глава Секретаріату Президента, висловивши упевненість в тому, що цей документ зареєстрований в СП.– Я готовий зустрітися з Президентом, щоб остаточно з`ясувати всі обставини і позиції – його і свою. Крім того, я готуюся публічно вийти з своєю позицією, щоб і суспільство і медіа зрозуміли причини і мотиви мого вчинку. Я рішуче налаштований піти з цієї посади.