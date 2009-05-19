Литвин розраховує, що спрацює інстинкт самозбереження

Верховна Рада України відмовилась продовжити сьогоднішнє пленарне засідання до 19.00 для розгляду всіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну пропозицію голови ВР Володимира ЛИТВИНА проголосували лише 198 народних депутатів з 442 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням В.ЛИТВИН розкритикував парламент за бездіяльність. Він зауважив, що сьогодні для розгляду напрацьовано уже 500 законопроектів, але депутати їх так і не розглядають.

При цьому, за словами В.ЛИТВИНА, ніхто особливо цим не переймається.

Голова ВР зауважив, що народні депутати та український народ не можуть бути заручниками позиції лідерів п’яти фракцій.

Він нагадав, що Верховна Рада нинішнього скликання має працювати до 2012 року. «Тому всі ті, хто говорять про дострокові вибори, повинні розуміти, що основна більшість не потрапить у наступний склад Верховної Ради», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що у зв’язку з цим у депутатів має спрацювати інстинкт самозбереження і парламент має повернутися до конструктивної роботи.