Варіанти розвитку подій після відставки Балоги - експерти

Політичні експерти та аналітики розглядають різні варіанти розвитку подій після відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента та обрання головою політради партії «Народний Союз Наша Україна» голови Київської облдержадміністрації Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Центрі політичного консалтингу, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК вважає, що відставка В.БАЛОГИ “суттєво послабить ЮЩЕНКА як політичного гравця. Попри всі плюси та мінуси БАЛОГИ варто зазначити, що він був ефективним менеджером саме для Президента. З його відставкою ситуація істотно зміниться, оскільки піде серйозний гравець”.

Стосовно призначення В.УЛЬЯНЧЕНКО головою політради НСНУ експерт вважає, що “це не врятує «Нашу Україну» від остаточної смерті як політичної структури. На даний момент там залишилось достатньо мало кадрів і реальних можливостей для відродження партії. Я би сказав, що її прихід не принесе нових імпульсів для відновлення життя в цій партії. Тут було зроблено методологічну помилку з боку ЮЩЕНКА, оскільки треба було шукати не перевірені кадри, а нові кадри, нові обличчя для партії. Зокрема, серед таких нових облич міг би бути Юрій ПАВЛЕНКО, Марина СТАВНІЙЧУК та інші люди, які б могли очолити політраду партії і які позитивно сприймаються населенням, не мають антирейтингу. Бо антирейтинг УЛЬЯНЧЕНКО достатньо високий і в Київській області, і взагалі в українській політиці”.

Окрім того, на думку В.КУЛИКА, “з приходом УЛЬЯНЧЕНКО можна говорити про наявність сценарію з перетворення партії у виборчий штаб В.ЮЩЕНКА. Тоді відбудеться партизація бренду «Ющенко», і говорити про якусь коаліцію політичних сил навколо нього вже не доводиться. Таким чином він втрачає можливих ситуативних союзників під час цієї кампанії”.

Як вважає експерт, якщо Президент “відпускає БАЛОГУ, то це означає, що БАЛОЗІ і його політичній силі “Єдиному центру” доведеться позиціонуватися в новому політичному просторі, а це може зашкодити президентській виборчій кампанії Віктора Андрійовича”.

З іншого боку, зазначив В.КУЛИК, у самого В.ЮЩЕНКА “не додається політичних голосів і у разі партизації його бренду однією партією, і якщо його штаб очолить В.УЛЬЯНЧЕНКО, особливо, у випадку об’єднання посад голови політради і глави Секретаріату”. Водночас він не виключає, що в середовищі «Нашої України» виникнуть “нові імпульси, там почнеться нове життя, оскільки туди вже повернулась команда БЕЗСМЕРТНОГО, почалась робота, і саме з нею я пов’язую певні перспективи для «Нашої України».

Стосовно призначення глави Секретаріату Президента, за словами В.КУЛИКА, називаються кілька кандидатів, починаючи від Арсена АВАКОВА і закінчуючи Ігорем ТАРАСЮКОМ. “Очевидно, що найбільші шанси є у ТАРАСЮКА, оскільки він рівновіддалений від усіх політичних суперечок в оточенні Президента і міг би стати ефективним менеджером, який міг би витримати віддаленість від політичних перепитій. Я не виключаю можливості повернення в СП Р.БЕЗСМЕРТНОГО, який підготував поле для УЛЬЯНЧЕНКО і міг би зараз очолити Секретаріат», - додав експерт.

На думку директора Центру «Третій сектор» Андрія ЗОЛОТАРЬОВА, «останнім часом дуже складно було відрізнити, що насправді є президентською лінією, а що є особистою політичною лінією В.БАЛОГИ. Це, безумовно, не могло не дратувати ЮЩЕНКА, і як хтось влучно помітив, «вони втомились один від одного».

Крім того, експерт вважає, що “прихід УЛЬЯНЧЕНКО у період складної політичної ситуації (останні п’ять років вона не демонструвала власних політичних амбіцій і була потужною тіньовою фігурою) говорить про те, що Президент згадав про стару гвардію”.

Безумовно, зазначив А.ЗОЛОТАРЬОВ, найбільш логічною кандидатурою на посаду глави Секретаріату Президента є І.ТАРАСЮК, який очолює Державне управління справами. “Є варіант, що Віра Іванівна (УЛЬЯНЧЕНКО) може очолити СП, але це малоймовірно, оскільки поєднання посади у партії і керівництва Секретаріатом глави держави є політично недоцільним. І.ТАРАСЮК не проявляв владних та політичних амбіцій, завжди виконував генеральну лінію досить старанно, послідовно і без великих скандалів. Ймовірніше за все, що Президент це пам’ятає, і саме ця кандидатура обійме посаду глави його Секретаріату”, зауважив експерт.

Як вважає директор Соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО, «повернення УЛЬЯНЧЕНКО говорить тільки про те, що Секретаріат Президента може очолити тільки людина, яка близька до самої УЛЬЯНЧЕНКО. Це може бути або якийсь апаратний працівник, або зовсім протилежне рішення, пов’язане з колишніми знайомствами ЮЩЕНКА, тобто людина, яку ми знаємо, проте при БАЛОЗІ вона не претендувала на політичні ресурси. Це може бути кожен другий губернатор, хтось із фракції НУ-НС. У будь-якому випадку, ця людина буде вдячна УЛЬЯНЧЕНКО за неочікуваний політичний успіх”.

Ситуацію, що склалась. В.НЕБОЖЕНКО не вважає конфліктом між В.УЛЬЯНЧЕНКО і В.БАЛОГОЮ, “це не конфлікт між чоловіком та жінкою. Це конфлікт між енергійним БАЛОГОЮ, який розвивався в усіх напрямках, та ЮЩЕНКОМ, який зосереджений безпосередньо на своїй президентській долі. У БАЛОГИ не було необхідності займатися політичною долею ЮЩЕНКА і доки ЮЩЕНКО був достатньо сильним, у нього було багато часу і він активно використовував ресурси Секретаріату Президента як для захисту ЮЩЕНКА, так і для зміцнення своєї політичної сили”.

На думку експерта, “це конфлікт між двома політичними проектами, які стоять на одній політичній платформі і на одних і тих самих ресурсах, - «Нашою Україною» і “Єдиним центром”. Зараз цей конфлікт вийшов назовні. Цілком можливо, що зараз буде повернення, ревізія того, що ЄЦ встиг відібрати у «Нашої України» протягом останнього часу”.

Директор політико-правових програм Центру ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зауважив, що «обрання В.УЛЬЯНЧЕНКО головою політради «Нашої України» свідчить про те, що Президент намагається повернути дієздатність цій політичній силі і, очевидно, що ця політична сила буде його підтримкою на наступних виборах. Таким чином ми можемо сказати, що інші політичні проекти, зокрема “Єдиний центр”, з яким пов’язують В.БАЛОГУ, не будуть пріоритетними у цій кампанії. Хоча не виключено, що вони також братимуть у ній участь на боці Президента”.

Зміни у Секретаріаті, вважає експерт, можуть означати, що “Президент намагається зняти з себе частину того негативу, який пов’язується з ним саме через участь В.БАЛОГИ у політичних конфліктах з іншими політичними силами. Тобто, можливо, це буде сприяти кращому сприйняттю ЮЩЕНКА і певному підвищенню його рейтингу”.