У "Відродженні" закликали Верховну Раду ухвалити проєвропейський Виборчий кодекс

Депутатська група «Партія «Відродження» закликає колег по парламенту зрушити виборчу реформу з мертвої точки та ухвалити проєвропейський Виборчий кодекс. Про це під час виступу на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій заявив народний депутат групи «Партія «Відродження», автор проекту Виборчого кодексу України №3112 Валерій Писаренко.

Він наголосив, що сьогодні Верховна Рада має історичний шанс розпочати процес кодифікації законодавства щодо виборів.

«Я знаю, що це – не популярно. У нас політики звикли змінювати правила під вибори, і змінювати їх під владу, під себе. Але, я думаю, що вибори на ОТГ показали, що проблеми нікуди не зникли. Нажаль, сьогодні виборчий процес – не чесний, не прозорий і часто – корумпований. Тому ми запропонували Виборчий Кодекс, над яким наша команда працювала більше року. Ми сконцентрували у ньому весь досвід, який є сьогодні і в Європі, і в Україні. Для того, аби створити чисту прозору систему виборів, за якою громадяни будуть голосувати зрозуміло та отримувати чесного кандидата, який запропонує найкращу програму», – сказав Валерій Писаренко.

Він уточнив, що проект Виборчого кодексу від депутатської групи «Партія «Відродження», передбачає запровадження відкритих списків на виборах народних депутатів.

«Тобто, ми пропонуємо політичним партіям можливість вільно конкурувати в Україні під час виборів. Якщо ми зможемо розпочати процес ухвалення Виборчих кодексів, це буде суттєвим проривом в реформуванні виборчих систем в Україні», – наголосив народний депутат.

В разі, якщо для ухвалення обох проектів Виборчого кодексу, які зареєстровані у парламенті, не буде достатньої кількості голосів народних депутатів, Валерій Писаренко запропонував направити обидва законопроекти на експертизу до Венеціанської комісії. І після отримання висновку взяти за основу той проект закону, який отримає більш схвальні відгуки європейських експертів.