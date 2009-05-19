Бютівець сказав добре слово в спину Балозі

Зі звільненням глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ глава держави Віктор ЮЩЕНКО втратив серйозного креативного менеджера та міцну підтримку.

Про це сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

«БАЛОГА був значно сильнішим, ніж ЮЩЕНКО, і тому знайти йому заміну буде достатньо важко», - сказав народний депутат.

За словами С.МІЩЕНКА, в даному випадку В.БАЛОГА, подавши у відставку, повівся достатньо мудро, оскільки «потяг ЮЩЕНКА падає в прірву».

Він висловив думку, що згодом В.БАЛОГА та його політична сила «Єдиний центр» дуже тісно співпрацюватимуть із фракцією Партії регіонів, направляючи свої зусилля проти прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«БАЛОЗІ це вигідно, оскільки він ненавидить ТИМОШЕНКО і, співпрацюючи з Партією регіонів, на наступних виборах може потрапити до парламенту», - сказав депутат від БЮТ.

Прогнозуючи, хто може стати главою Секретаріату Президента, С.МІЩЕНКО зауважив, що, швидше за все, це буде технічний кандидат. «Зараз мало хто захоче піти на цю посаду, бо бажаючих потонути на цьому кораблі не буде», - сказав народний депутат.