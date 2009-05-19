Ющенко наполягає на перегляді бюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає державний бюджет на 2009 рік нереальним і наполягає на його перегляді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні у Вінниці на нараді з представниками органів місцевої влади.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, фінансову систему було підірвано, коли було прийнято державний бюджет, побудований на завищених показниках. Це, у свою чергу, викликало проблеми й у соціальній сфері, коли неможливо забезпечити своєчасні виплати пенсій, зарплат, стипендій, інших видів соціальної допомоги.

«Повторюю: бюджет нереальний і має бути переглянутий. Це моя принципова позиція. Маю на увазі також і місцеві бюджети», - наголосив Президент.

За словами глави держави, викликає запитання й розподіл у цьому році коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету, який фактично перетворений на резервний фонд уряду.