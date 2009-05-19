Тимошенко з урядом переїде в Український Дім
17:26, 19 травня 2009Політика
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На час засідання
У четвер, 21 травня, о 10.00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів з питань розгляду і затвердження антикризових заходів, спрямованих на підтримку й розвиток підприємництва.
Про це повідомляється на урядовому порталі.
Засідання Кабміну відбудеться в Українському Домі (вулиця Хрещатик, 2).
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