Тимошенко з урядом переїде в Український Дім

У четвер, 21 травня, о 10.00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться розширене засідання Кабінету Міністрів з питань розгляду і затвердження антикризових заходів, спрямованих на підтримку й розвиток підприємництва.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Засідання Кабміну відбудеться в Українському Домі (вулиця Хрещатик, 2).