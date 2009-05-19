Комуністи вже визначилися щодо Васюника

Фракція КПУ проголосує за відставку Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК.

Вона зазначила: «Ми обов’язково підтримаємо це рішення, бо не бачимо якоїсь продуманої гуманітарної політики».

За її словами, І.ВАСЮНИК «давно став служницею Президента України і займається виключно хрестами, могильниками і могилами».

У разі, якщо фракція КПУ, а також коаліційна частина парламенту, проголосують за відставку І.ВАСЮНИКА, то це буде понад 226 голосів депутатів, які й необхідні для результативного голосування.