Комуністи вже визначилися щодо Васюника
17:34, 19 травня 2009Політика
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Самойлик оприлюднила позицію
|Катерина Самойлик
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК.
Вона зазначила: «Ми обов’язково підтримаємо це рішення, бо не бачимо якоїсь продуманої гуманітарної політики».
За її словами, І.ВАСЮНИК «давно став служницею Президента України і займається виключно хрестами, могильниками і могилами».
У разі, якщо фракція КПУ, а також коаліційна частина парламенту, проголосують за відставку І.ВАСЮНИКА, то це буде понад 226 голосів депутатів, які й необхідні для результативного голосування.
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