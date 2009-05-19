Єхануров обіцяє Дзеркалу тижня «веселе» життя

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ відкидає викладені у статті в тижневику «Дзеркало тижня» (16-22 травня) звинувачення на адресу військового відомства у зловживаннях та порушеннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні журналістам у Мінську, де перебуває з візитом.

Міністр зауважив, що у «Дзеркалі тижня» впродовж останніх 1,5 року на публікацію його статей покладено «табу».

Ю.ЄХАНУРОВ висловив сподівання, що зараз на шпальтах цієї газети нарешті для нього з’явиться місце, адже «треба буде писати відповіді на ці речі».

За його словами, усі ті, кого торкнулись звинувачення у цій статті, готують відповідні публічні заяви. «Я не виключаю також судових позовів, так що буде цікаво і весело», - додав Ю.ЄХАНУРОВ.

На думку міністра оборони, «дуже цікавим є те, що цей матеріал дає старт можливо якійсь кампанії».

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що спростування викладених у статті звинувачень будуть здійснені за трьома напрямками, і перший пов’язаний із роз’ясненням, що таке чисельність Збройних сил.

«Факт зменшення чисельності армії не має ніякого відношення до самих Збройних сил, а йдеться про звільнення цивільних працівників, на яких необхідно витратити кошти та їх скоротити», - пояснив Ю.ЄХАНУРОВ.

Торкаючись цієї теми, міністр наголосив, що «за помилки, які були допущені під час попередніх скорочень, коли замість скорочення цивільного персоналу ліквідовувалися боєздатні частини, тепер необхідно відповідати».

«Я розумію, що за цим стоять конкретні люди, які не хочуть, щоб це було оприлюднено», - зауважив міністр.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, другий блок звинувачень на адресу Міноборони пов’язаний із порядком виділення землі на будівництво житла.

«Є механізми у чинному законодавстві, як це робиться. І вважати, що виділення землі під забудову є порушенням, це велика натяжка», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Третя тема, яка стала приводом для закидів, - це організація харчування в армії. На переконання міністра, тут своє слово повинні сказати конкретні фірми, які цим займаються і які видання звинуватило у зловживаннях та порушенні законодавства.