Ющенко призначив нового голову Секретаріату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Віру УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента України.

Текст відповідного указу глави держави від 19 травня розміщено на його офіційному сайті.

Довідка УНІАН. В.УЛЬЯНЧЕНКО народилась у 1958 році. Закінчила філологічний факультет Київського університету ім. Шевченка, перекладач. Була народним депутатом України 4-го скликання. З березня 2005 року – позаштатним радником Президента. Із червня 2006 року обіймала посаду голови Київської обласної державної адміністрації. 16 травня була обрана головою Ради партії “Народний Союз Наша Україна”.

Попередній глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА подав заяву про відставку 12 травня. Сьогодні, 19 травня, своїм указом Президент В.ЮЩЕНКО звільнив В.БАЛОГУ з цієї посади