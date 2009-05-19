Про що свідчить призначення Ульянченко?

Призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО на посаду глави Секретаріату Президента свідчить, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО розпочав реалізовувати “стратегію свого політичного виживання”.

Таку думку сьогодні кореспонденту УНІАН висловив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зауважив, що Президент не ризикнув залучити до своєї команди нових людей. «Судячи з усього, В.ЮЩЕНКО буде реалізовувати стратегію політичного виживання і максимально об’єднувати в одне ціле залишки власного ресурсу», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що під ресурсом В.ЮЩЕНКА він має на увазі ресурси «Нашої України», адміністративний ресурс – голів облдержадміністрацій та власне структури Секретаріату Президента.

М.ТОМЕНКО наголосив, що призначення В.УЛЬЯНЧЕНКО головою ради партії «Наша Україна» та главою Секретаріату Президента свідчить, що у В.ЮЩЕНКА на сьогодні обмежене коло людей, яким він довіряє.

«Тому Президент не може претендувати на інші політичні стратегії, ніж як на стратегію виживання», - сказав він.

Програмою мінімуму, за словами М.ТОМЕНКА, є отримання власної фракції в парламенті, яка б могла захистити Президента після обрання нового глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, В.ЮЩЕНКО призначив главою Секретаріату Президента Віру УЛЬЯНЧЕНКО, яка обіймала посаду голови Київської обласної державної адміністрації.